Власти Германии отменили решение о введении жесткого локдауна на пасхальные праздники

Федеральное правительство и земельные власти Германии договорились отменить принятое два дня назад решение об ужесточении локдауна на время предстоящих пасхальных праздников.

Об этом на пресс-конференции по итогам встречи с руководителями федеральных земель сообщила канцлер ФРГ Ангела Меркель, передает Deutsche Welle.

По итогам экстренного заседания власти решили ограничиться призывом к жителям страны оставаться на время праздников дома и отказаться от объявления официальными праздничными днями предпасхальных четверга и субботы.

Меркель признала, что данное решение было ошибочным, поэтому она решила его отменить.

Канцлер пояснила, что объявление двух дополнительных праздничных дней повлекло бы за собой слишком большое число проблем и вопросов, которые предстояло решить за несколько дней, а вред от него превышал бы полезный эффект.

"Это ошибка только моя, поскольку в конечном итоге я несу за все ответственность", – подчеркнула она и попросила "прощения у всех граждан".

Меркель добавила, что ей известно о том, что решение продлить пасхальные праздники вызвало дополнительную неуверенность у населения.

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Как сообщалось, 22 марта Мерель объявила о решении ужесточить локдаун на пасхальные праздники, предусмотрев дополнительные выходные дни. Таким образом, "в течение пяти дней подряд должен был действовать принцип "мы остаемся дома", подчеркнула канцлер. В этот период должны были прекратить работу все магазины. Исключение решено сделать только в субботу для продуктовых магазинов. Открытыми должны остаться лишь центры вакцинации и проведения тестов на коронавирусную инфекцию.

Жесткий локдаун действует в ФРГ с 16 декабря 2020 года, его неоднократно продлевали и дополняли новыми мерами. Так, в работающих магазинах и общественном транспорте необходимо носить только медицинские маски или респираторы FFP2.

С наступлением весны меры начали ослаблять. С 1 марта вновь открылись парикмахерские, с 8 марта - книжные и цветочные магазины, магазины садовых товаров, косметические салоны, автошколы и пилотные училища, постепенно возобновляют работу музеи и галереи.