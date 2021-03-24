SpaceX довела количество спутников для системы глобального интернета до 1380 штук

Тяжелая ракета-носитель Falcon 9 в среду, 24 марта, вывела на низкую околоземную орбиту очередную партию из 60 мини-спутников, предназначенных для продолжения развертывания глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink.

Как передает БизнесЦензор, об этом компания-разработчик SpaceX сообщила в Twitter.

Запуск был осуществлен со стартового комплекса Космического центра имени Кеннеди (штат Флорида). Примерно через 1 час 4 минуты после старта ракеты группа спутников Starlink была выведена на заданную орбиту.

Тем временем первая многоразовая ступень ракеты-носителя SpaceX, которая использовалась для запуска в шестой раз, через 8 минут 24 секунды после запуска совершила управляемую вертикальную посадку на автоматическую плавучую платформу Of Course I Still Love You, которая находилась в Атлантике примерно в 633 км от космодрома на мысе Канаверал.

Кроме того, специальные спасательные морские суда должны были выловить из воды две створки обтекателя головной части ракеты, которые после отделения спускались на парашютах. Повторное использование обтекателя позволяет экономить компании SpaceX до $6 млн при запусках своих ракет.

Deployment of 60 Starlink satellites confirmed pic.twitter.com/Xcbrq66Mez — SpaceX (@SpaceX) March 24, 2021

Это уже четвертый вывод на орбиту группы интернет-спутников в марте и 23-й начиная с мая 2019 года в рамках проекта Starlink. С учетом нынешних спутников орбитальная группировка SpaceX состоит уже из 1383 космических аппаратов, отмечает Интерфакс-Украина.

Компания является крупнейшим спутниковым оператором в мире. Предыдущие партии из 60 спутников Starlink были запущены 4, 11 и 14 марта.

Как сообщалось, ранее СЕО и основатель SpaceX Илон Маск заявил, что тестирование спутникового интернета от компании Starlink начнется в Европе в 2021 году.

Ранее SpaceX начала тестирование сервиса на севере США и юге Канады, где у него лучшее спутниковое покрытие. Абонплата за услугу составит $99 в месяц плюс $499 за комплект оборудования для подключения к спутникам Starlink.

В перспективе компания SpaceX планирует развернуть орбитальную группировку из 12 тыс. космических аппаратов данного типа (а в последующем - из 30 тыс.) для создания полномасштабной сети, которая позволит обеспечить жителей Земли широкополосным доступом в интернет в любом уголке планеты. Общая сумма инвестиций в реализацию проекта оценивается в $10 млрд.