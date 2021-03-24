Власти Киева выделят 24 миллиона на закупку кислородных концентраторов и ИВЛ

Киев дополнительно выделит из резервного фонда столичного бюджета более 23,5 млн грн на закупку остро необходимого медицинского оборудования: 330 концентраторов, пять мониторов пациента и 12 аппаратов искусственной вентиляции легких.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает пресс-служба столичной госадминистрации.

"Это позволит обеспечить дополнительные места для пациентов, нуждающихся в кислородной поддержке, а также оборудовать аппаратами ИВЛ дополнительные места в реанимации столичных больниц", – сказал Кличко.

Мэр также сообщил, что на прошлой неделе городские власти оборудовали еще более 800 койкомест, поэтому в целом в медучреждениях столицы – почти 6 тыс. коек для лечения больных COVID-19.

"Городская власть постоянно увеличивает количество коек для пациентов с коронавирусом, чтобы в медицинской системе столицы не случился коллапс. Только на прошлой неделе подготовили еще 844 койки. Сегодня в Киеве – почти 6 тыс. коек для лечения больных COVID-19", – сообщил мэр Киева.

Кличко добавил, что заполняемость столичных больниц составляет более 74%.

"Всего в стационарах медучреждений столицы сегодня лечатся 4065 больных коронавирусом. Из них 39 детей. 2703 пациента – в тяжелом состоянии. Кислородную поддержку получают 3 206 человек. С аппаратами ИВЛ – 49 больных", – уточнил городской голова.

Всего за прошедшие сутки в столице коронавирус обнаружили в 1300 киевлян. Умерли 49 человек, что стало рекордным количеством с начала пандемии.