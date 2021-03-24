Бюро экономический безопасности начнет работу в сентябре, – Кабмин

Кабинет министров ожидает запуска Бюро экономической безопасности (БЭБ) в сентябре этого года, а ликвидацию Государственной фискальной службы (ГФС) планирует в октябре.

Об этом свидетельствует проект Плана приоритетных действий правительства, передает Интерфакс-Украина.

Как указано в документе, принятом на заседании 24 марта, в отношении налоговой политики планируется разработка законопроекта с поправками в Налоговый кодекс относительно реформы местных налогов. Министерство финансов должно подать указанный проект закона на рассмотрение Кабмина в апреле.

Как сообщалось, президент Владимир Зеленский 22 марта подписал закон "О Бюро экономической безопасности", которое должно сконцентрировать функции по расследованию экономических преступлений, забрав их у налоговой милиции, Нацполиции и СБУ.

При этом депутаты работа налоговой милиции была продлена на полгода.