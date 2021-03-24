Кабмин повысил выплаты пострадавшим на производстве

Кабинет министров на заседании в среду, 24 марта, принял решение о пересчете в 2021 году размера ежемесячных страховых выплат пострадавшим от несчастного случая на производстве и профессионального заболевания, повлекших утрату трудоспособности, а также лицам, имеющим право на страховые выплаты в случае смерти потерпевшего.

Об этом сообщает пресс-служба Фонда социального страхования.

"Перечисление ежемесячных страховых выплат таким лицам будет проводиться с 1 марта 2021 года с применением коэффициента 1,11, это позволит увеличить размеры ежемесячных страховых выплат для более 200 тысяч человек", – сказано в сообщении.

Согласно расчетам Фонда соцстрахования, выплаты будут увеличены в среднем на 437,5 грн (с 3 976,8 грн до 4 414,3 грн).

Для повышения выплат в бюджете Фонда социального страхования Украины на 2021 год предусмотрены средства в сумме 789 млн грн.