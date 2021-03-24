Полиция сообщила о подозрении директору Харьковского коксового завода
Как сообщает управление Нацполиции в Харьковской области, статья предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до трех лет..
"В ходе расследования правоохранители установили, что руководители ООО, занимающегося производством кокса и коксопродуктов, организовали производственный цикл с грубыми нарушениями экологических норм. Более полугода завод осуществлял сверхнормативные выбросы загрязняющих веществ в воздух без соответствующего разрешения", – сказано в сообщении.
Полиция отмечает, что должностные лица предприятия ранее уже привлекались к административной ответственности за несоблюдение требований по охране атмосферного воздуха. Однако продолжали игнорировать предписания государственных контролирующих органов относительно обязательного получения разрешения на выбросы загрязняющих веществ.
"Принимаются меры по установлению и привлечению к ответственности всех должностных лиц, причастных к загрязнению атмосферного воздуха вредными для жизни, здоровья людей и окружающей среды веществами, отходами промышленного производства вследствие нарушения специальных правил", – сообщили в управлении Нацполиции.
Как сообщалось, в декабре 2020 года Харьковский окружной административный суд принял решение временно приостановить деятельность предприятия по производству кокса и каменноугольной смолы ООО "Коксовый завод "Новомет", частично удовлетворив иск Госэкоинспекции.
Ранее проверки Госэкоинспекция выявили ряд нарушений природоохранного законодательства на коксовом заводе "Новомет", в частности, выбросы аммиака, сероводорода, фенола без разрешительных документов.
В госреестре владельцем коксового завода "Новомет" указан его директор Максим Бондарев.