СБУ обнаружила нелегальный канал вывоза за границу драгоценных камней. ФОТО

Сотрудники СБУ заблокировали незаконную схему с драгоценными камнями, противоправно добытым в Украине.

Как сообщает пресс-центр СБУ, злоумышленники обрабатывали топаз, берилл и кварц на ювелирном заводе, а затем незаконно вывозили его для продажи за границу.

По данным предварительного следствия, нелегальный бизнес контролировал один из бывших высокопоставленных чиновников времен Виктора Януковича, а организовал – владелец крупной ювелирной компании.

"Злоумышленники противоправно добывали на месторождениях топаз, берилл и кварц без оформления соответствующих разрешительных документов. Добытые драгоценные камни обработанные на мощностях компании и без оформления разрешительных документов вывозились на аукционы в Северной Америке. Также они сбывалось через одну из самых известных сетей ювелирных магазинов в Украине", – сказано в сообщении.

Во время проведения обысков по месту производства и адресам проживания злоумышленников правоохранители обнаружили и изъяли более 2 тонн драгоценных камней.

Драгоценности, в рамках начатого производства по ч. 4 ст. 240 Уголовного кодекса Украины, направлены на экспертизу.