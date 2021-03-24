В Ривненской области начал работу "сухой порт"

Новый грузовой хаб площадью 10 га начал работу в Клевани Ривненской области 23 марта.

Об этом говорится в сообщении Ривненской областной государственной администрации.

Новый мультимодальный терминал - второй в Украине. Здесь будут разгружать, перегружать и хранить различные товары, которые в дальнейшем будут отправлять по железной дороге.

"Уверенно говорю - это новый скачок бизнеса в Ривненской области. Ведь такой терминал позволит предпринимателям отправлять свою продукцию на экспорт в любую точку мира! Важно отметить, что предприятие официально зарегистрировано, поэтому все уплаченные налоги будут идти в бюджет общины", - отметил председатель Ривненской ОГА Виталий Коваль.

По его словам, терминал улучшит логистику и снизит цены на грузовые перевозки. Кроме того, поскольку "сухой порт" будет ориентироваться на железнодорожные перевозки, это поможет уменьшить нагрузку на дороги.

Так, грузовой хаб имеет собственные подъездные пути, современное оборудование, огражден и снабжен видеонаблюдением. Здесь есть грузовые машины, механизмы, краны и погрузчики.

Отмечается, что всего в "порту" могут одновременно загружаться 50 вагонов. Мощности "порта" планируется увеличить до погрузки 2 тыс. контейнеров в месяц.

Именно с этого терминала будут отгружаться зерновые культуры, пиломатериалы, удобрения и другое важное сырье.