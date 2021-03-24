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СНБО проведет заседание по коронавирусу, возможен локдаун по всей стране, – Данилов

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СНБО проведет заседание по коронавирусу, возможен локдаун по всей стране, – Данилов
Совет нацбезопасности и обороны (СНБО) в ближайшее время провести отдельное заседание по вопросу ухудшения ситуации с распространением коронавируса.

Об этом секретарь СНБО Алексей Данилов заявил в интервью BBC Украина.

"В марте прошлого года мы рассматривали этот вопрос на СНБО. Думаю, в ближайшее время будет проведено отдельное заседание СНБО по этому поводу. Это касается не только коронавируса, ведь в связке идет экономика и много других вещей", – сказал Данилов.

На вопрос, может ли на заседании СНБО обсуждаться всеукраинский локдаун, он ответил: "Будет зависеть от поведения людей. Мы настаиваем, что каждая община, согласно закону, должен самостоятельно принимать решение, надо ли ей закрываться, вводить другие ограничения".

"Когда мы полностью закрываем области – это уже исключительный случай. И если развитие событий будет идти не по оптимистичному сценарию, то я не исключаю, что может быть закрыта вся страна", – подчеркнул секретарь СНБО.

Как сообщалось, ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявдяд, что если большая часть областей Украины перейдет в "красную" зону эпидемиологической опасности, возможно введение локдауна по всей стране.

По состоянию на 24 марта решение о введении "красной" карантинной зоны принято в отношении девяти регионов – Киев, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Одесская, Сумская, Львовская и Черновицкая области.

Автор: Михайло Орлюк

Джерело:  BBC Украина

Топ коментарі

  • Ёши Ёкомуро
    Введут санкции против коронавируса?
  • НБ
    Зеленим злодіям здається що ввімкнувши "шаленний прінтер гривні" вони здатні утримати економіку від краху? Ну не настільки ж вони дурні! Скоріше ці жидобільовички ЗЕ сподіваються шляхом інфляції та голоду утриматись ще якийсь час при владі і уникнути Майдану Лінча. А час наближається. Тік-так, тік-так....
  • aquarius580 .
    Что-то никак не могу вспомнить - на каких выборах население голосовало за Ермака, Шмыгаля, Степанова, Данилова, Кулебу, Тарана и проч. ?
    Они вообще откуда всплыли ?
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