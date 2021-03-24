"Укрзализныця" должна создать филиалы по ремонту вагонов и локомотивов, – план Кабмина

Кабинет министров ставит задачу перед Министерством инфраструктуры и АО "Укрзализныця" до конца декабря 2021 года выделить в отдельные структуры вагоно- и локомотиворемонтный филиалы

Об этом свидетельствует проект Плана приоритетных действий правительства, передает Интерфакс-Украина.

Как указано в документе, принятом на заседании 24 марта, с целью способствования развитию конкуренции на рынке ж/д перевозок и повышения эффективности ж/д перевозок за счет максимального использования инфраструктуры ж/д транспорта Кабмин ставит задачу перед Мининфраструктуры и "Укрзализныцей" до конца декабря текущего года:

передать функции и активы локомотивного хозяйства в соответствующие вертикали;

разработать порядок организации военных и специальных перевозок в связи с началом работы конкурентного рынка ж/д перевозок;

реорганизовать структуру хозяйства ремонтов и обслуживания;

создать вагоноремонтный филиал;

создать локомотиворемонтный филиал.

В мае, согласно планам Кабмина, должен состояться тендер на закупку не менее 100 пассажирских вагонов, минимум, 10 из которых "Укрзализныця" должна получить до конца декабря.

Кроме того, до конца декабря ожидается проведение капитального ремонта не менее 100 локомотивов.

Как сообщалось, в феврале "Укрзализниця" объявила тендер на закупку 100 пассажирских вагонов общей предполагаемой стоимостью 3,04 млрд грн через систему государственных электронных торгов ProZorro.