Минздрав разрешил ходить без масок в парках и скверах

Кабинет министров по инициативе Минздрава внес изменения в постановление №230 от 22 марта, которыми определил конкретный перечень мест, где ношение масок является обязательным в регионах "красной зоны" эпидемической опасности.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

"Согласно этим изменениям, масочный режим не предусмотрен в парках и скверах... В то же время ношение масок является обязательным в учреждениях здравоохранения и образования, подземных переходах, остановках общественного транспорта и других территориях общего пользования при невозможности соблюдения физической дистанции не менее 1 метра", – сказано в сообщении.

Как сообщалось, Кабмин 22 марта запретил находиться в местах общего пользования в регионах, отнесенных к красной зоне эпидемической опасности, без использования масок или респираторов. При этом в документе не уточнялось, в каких именно местах общего пользования необходимо быть в маске, а в каких - нет.

В свою очередь в КГГА со ссылкой на Министерство здравоохранения сообщили, что данное ограничение касается только улиц, на которых невозможно придерживаться дистанции.

Согласно действующему закону "О благоустройстве населенных пунктов" от 2005 года, к территориям общего пользования отнесены: