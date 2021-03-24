Полиция раскрыла схему хищения средств на ремонте дорог

Полицейские разоблачили должностных лиц государственного предприятия, которые организовали схему растраты бюджетных средств, выделенных на ремонт автомобильных дорог.

Как сообщает пресс-служба Нацполиции, уголовное производство открыто по признакам правонарушения, предусмотренного ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса.

По данным следствия, должностные лица госпредприятия по предварительному сговору с представителями коммерческих структур допускали завышение цен при закупке строительных материалов и объемов выполненных работ.

Речь идет о заключенных по итогам проведения тендерных процедур на электронной площадке ProZorro договорах на выполнение работ по текущему среднему и капитальному ремонту автомобильных дорог местного значения.

"При этом еще на стадии подготовки тендерных процедур ожидаемая стоимость предмета закупки указывалась завышенная, а публичные закупки проводились в условиях ложной конкуренции. Кроме этого, руководители фирмы-подрядчика, которая победила на тендерных процедурах, вносили в акты выполненных работ данные о приобретении строительных материалов по значительно завышенной стоимости", – сказано в сообщении.

24 марта в Киеве, Киевской, Черниговской и Сумской областях полицейские провели ряд санкционированных обысков, во время которых изъяли документацию о выполненных работах на сумму свыше 15 млн грн. Досудебное расследование продолжается.

В полиции уточнили, что злоумышленникам грозит лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества.