Кабмин разрешил предоплату за печать школьных учебников

Кабинет министров на заседании в среду, 24 марта, разрешил распорядителям бюджетных средств осуществлять предоплату услуг, связанных с изданием, приобретением и хранением учебников и пособий для соискателей общего среднего и профессионального (профессионально-технического) образования.

Как сообщает пресс-служба Министерства образования и науки, соответствующие изменения внесены в постановление №641 от 22 июля 2020 года.

В министерстве пояснили, что указанным постановлением №641 в связи с кризисом из-за распространения коронавирусной болезни (COVID-19) запрещалась предоплата товаров, работ и услуг, закупаемых за бюджетные средства.

"Однако отсутствие предоплаты могло привести к затягиванию процесса издания учебников и пособий для учащихся и педагогических работников. Во избежание указанных рисков правительство внесло соответствующие изменения", – сказано в сообщении.

По данным Минобразования, в 2021 году планируется заказать печать учебников для учащихся 4-х, 8-х классов и учебно-методической литературы для педагогов общим тиражом 11,26 млн экземпляров.