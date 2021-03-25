Минздрав отчитался о рекордных показателях заболеваемости и смертности от COVID-19

По состоянию на утро 25 марта в Украине зафиксировали 16 669 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью.

Это наибольшее количество заболевших за сутки с начала пандемии в Украине. В частности заболело 786 детей и 446 медработников, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook.

Также за сутки госпитализировали 4 838 человек, умерло 362 пациента, выздоровело – 6 748, при этом совершили 128 615 тестов.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Киеве (1 267), Одесской (1 235), Житомирской (1 136), Львовской (1 032) и Хмельницкой (989) областях.

За все время пандемии в Украине заболело 1 596 575 человек, выздоровело – 1 283 020, летальных случаев зафиксировали 31 135, также провели 7 836 049 тестов.

Днем ранее, 24 марта, сообщили о 14 174 новых случаях заболевани COVID-19, 23 марта за сутки заболело 11 476 человек, а 22 марта – 7 893.