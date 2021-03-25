Сенат США отложил пересмотр законопроекта о поддержке Украины из-за правок по "Северному потоку-2"

Верхняя палата Конгресса США отложила пересмотр законопроекта S.814 в Комитете по вопросам иностранных дел путем внесения в последний момент поправки в него, связанной с газопроводом "Северный поток-2".

Об этом объявили в среду во время запланированных слушаний руководители комитета, передает Укринформ.

"Перед тем как я коротко назову пункты нашей повестки дня, отмечу, что два пункта не будут рассматриваться сегодня", - сообщил в начале заседания председатель Комитета сенатор Роберт Менендес.

Он отметил, что один из них - голосование по законопроекту "Акт о партнерстве с Украиной в области безопасности-2021". Сенатор Тед Круз накануне внес правку по "Северному потоку-2", и её еще не успели обработать перед голосованием.

В Сенате напомнили, что в администрацию президента Байдена было отправлено не одно письмо по этому газопроводу. "Письма, очевидно, имели несколько различную тональность, однако цель была одна. Я надеюсь, мы все будем настаивать на этом, потому что времени мало, его почти не осталось", - подчеркнул старший член Комитета Джим Риш.

На прошлой неделе законодатели от двух партий в верхней палате США внесли на рассмотрение законопроект "Акт о партнерстве с Украиной в области безопасности-2021". Документ, в частности, определяет стратегию США по дипломатической поддержке Украины и подчеркивает необходимость для госсекретаря ввести до 30 сентября Рабочую группу США-Европа по Украине. Кроме того, законопроект требует от президента США назначить Специального посланника по вопросам Украины.

Проект закона также содержит раздел о военной помощи Украине, который предусматривает ежегодное выделение $300 млн в период до 2026 года и содействие США для предоставления Украине оборонной помощи со стороны третьих стран. Кроме того, предусматривается выделение $4 млн ежегодно на подготовку украинских офицеров в рамках Международной программы военного образования и подготовки.