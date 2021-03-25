Чернобыльскую АЭС перевели в режим простоя из-за коронавируса

Для нераспространения коронавируса администрация Чернобыльской атомной электростанции приняла решение с 25 марта перевести персонал станции на особый режим работы на основании приказа от 24 марта "О введении простоя на предприятии".

Об этом сообщает пресс-служба ЧАЭС.

Отмечается, что минимум до 4 апреля на рабочих местах останется только оперативный персонал, который будет обеспечивает ядерную и радиационную безопасность объекта. Дополнительрные силы могут быть привлечены в случае крайней необходимости, говорится в сообщении.

Напомним, 24 марта Кабмин утвердил план мероприятий по снятию с эксплуатации Чернобыльской АЭС и преобразованию объекта "Укрытие" в экологически безопасную систему на 2021 год, а также урегулировал вопрос возмещения расходов Пенсионного фонда на выплату и доставку пенсий, назначенных на льготных условиях работникам Чернобыльской АЭС.

На реализацию этих задач будет выделено 1,36 млрд грн из государственного бюджета. В том числе, на поддержание в безопасном состоянии блоков ЧАЭС, хранилища отработанного ядерного топлива (ХОЯТ-1) и существующих хранилищ радиоактивных отходов, а также возмещение расходов Пенсионного фонда предусмотрено 665,98 млн грн.

Еще 227,38 млн грн выделено на выведение с эксплуатации и частичный демонтаж отдельных систем и элементов энергоблоков, а 471,52 млн грн – на организационно-технические мероприятия по управлению, эксплантации, обслуживанию и ремонту систем, которые должны обеспечивать контроль за безопасностью объектов.