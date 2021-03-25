Сейшелы открыли въезд для туристов

Власти Сейшельских островов 25 марта открыли границы для иностранных туристов, отменив карантин и требование вакцинных сертификатов.

Как заявлял ранее министр иностранных дел и туризма Сейшел Сильвестр Радегонде, при новом режиме въезда для туристов сохраняется только требование о ПЦР-тесте на коронавирус перед поездкой, передает Интерфакс-Украина.

Справка должна быть на английском языке в бумажном виде с оригинальной печатью, тест нужно сделать в сертифицированной лаборатории не ранее чем за 72 часа до прилета.

Кроме того, туристы должны подать заявление для получения обязательного медицинского разрешения от департамента здравоохранения Сейшел на сайте seychelles.govtas.com в департамент туризма и в департамент здравоохранения Сейшел.

Подача заявления платная: стоимость пошлины 45 евро на взрослого, 5 евро на ребенка до 12 лет. На сайт надо загрузить паспортные данные, информацию о рейсе, месте проживания, результаты тестирования и медицинскую страховку. Срок рассмотрения заявления не превышает 6 часов.

Как отмечала ранее главный секретарь по туризму Сейшел Анн Лафортюн, туристы могут бронировать размещение в любом из 538 сертифицированных отелей, а также соблюдать социальное дистанцирование и масочный режим.