Чистая прибыль "Киевводоканала" за год упала в 4 раза

ЧАО "Акционерная компания "Киевводоканал" по итогам 2020 года сократило чистую прибыль в 3,9 раза по сравнению с 2019 годом – до 112,8 млн грн.

Согласно сообщению компании в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Украины (НКЦБФР) о собрании акционеров 28 апреля, чистая прибыль на акцию компании составила 0,16 грн.

По данным "Киевводоканала", его суммарная дебиторская задолженность в 2020 году сократилась на 9,8% – до 579,2 млн грн, нераспределенная прибыль - на 63,3%, до 193,1 млн грн, передает Интерфакс-Украина.

Долгосрочные обязательства за прошлый год увеличились на 10,7% – до 6 млрд 756 млн грн, текущие - на 19,7%, до 920 млн грн.

При этом активы компании в 2020 году возросли на 11,5% и составили 8 млрд 673 млн грн.

Акционеры также намерены направить 10% от полученной в 2020 году прибыли на дивиденды и утвердить плату за использование имущества в размере 10% от прибыли.

Кроме того, планируется согласовать подписание договора с подрядчиком-победителем открытых международных торгов, которые будут проведены по правилам Японского агентства международного сотрудничества в рамках получения кредита для реконструкции Бортнической станции аэрации. Также акционеры планируют согласовать подписание кредитного договора с правительством Франции на сумму до 70 млн евро.

ПАО "АК "Киевводоканал" создано в 2001 году путем преобразования одноименного государственного коммунального объединения столицы, созданного в 1992 году на базе Киевского производственного управления водопроводно-канализационного хозяйства, основанного в 1977 году.

"Киевводоканал" предоставляет услуги водоснабжения и водоотвода. На март 2021 года структура компании включала головной офис и 17 структурных подразделений.

"Киевводоканал" обслуживает около 7 тыс. км водопроводных сетей в столице.

Основными акционерами компании, согласно данным НКЦБФР, на четвертый квартал 2020 года являются ЧАО "Компания "Киевэнергохолдинг" (67%, Киев) и департамент коммунальной собственности Киевской горгосадминистрации (25,46%).

Зарегистрированный капитал "Киевводоканала" в марте составлял 175,5 млн грн.