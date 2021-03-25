Система в "Дія City" сможет уменьшить налоговую нагрузку в 5 раз, – Минцифры

Министерство цифровой трансформации Украины рассчитывает, что налоговая система для компаний в специальном правовом режиме "Дія City" поможет уменьшить налоговую нагрузку в пять раз.

Об этом во время пресс-конференции сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров, передает Интерфакс-Украина.

"У нас на сегодня есть концепция, в которую мы верим и которая поможет создать лучший в мире налоговый режим. Мы посчитали, что налоговая система в "Дія City" поможет уменьшить налоговую нагрузку, если оплачивать налоги "вбелую", в пять раз. Это уникальная возможность для нашей страны, и нам нужно ее качественно реализовать", – сказал он.

Ранее глава Минцифры сообщал, что для компаний-резидентов "Дія City" будет действовать налог на доходы физических лиц в размере 5%, плюс 1,5% – военный сбор, а налог на прибыль будет заменен налогом на выведенный капитал в размере 9%.

По словам Федорова, благодаря специальному правовому режиму "Дія City" доходы IT-отрасли в Украине к 2025 году могут вырасти до $16,5 млрд, количество рабочих мест в данной отрасли планируется увеличить до 450 тыс.