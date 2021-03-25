"Укрпошта" купила автомобили для передвижных отделений на 1,3 миллиарда (обновлено)

В рамках совместного проекта с Европейским банком реконструкции и развития "Укрпошта" заключила с компанией VIDI договор на закупку 1 860 автомобилей Сitroen Berlingo L2 Worker.

Автомобили предназначены для передвижных почтовых отделений, сообщил в Telegram-канале министр инфраструктуры Владислав Криклий.

Автомобили будет производить и импортировать из Франции ООО "Пежо Ситроен Украина". Первые авто "Укрпошта" должна получить уже в конце будущего лета.

По его словам, на данный момент более 600 передвижных почтовых отделений работают в самых отдаленных районах 7 областей. К концу года их будет 2500.

В пресс-службе "Укрпошты" уточнили, что поставщиком автомобилей станет группа компаний VIDI – официальный дилер французского концерна PSA Peugeot Citroën. Закупка стала возможной благодаря привлечению кредита ЕБРР на 33 млн евро.

Закупленные компанией новые Citroёn Berlingo L2 "Worker" производятся на заводах группы Stellantis. ООО "Пежо Ситроен Украина" будет импортировать их в Украину из Италии.

"В рамках тендера "Укрпошта" закупила базовый автомобиль по цене на 21,3% ниже рыночной: розничная цена Citroёn Berlingo L2 "worker" на март 2021 года составляет 572,7 тыс. грн. Стоимость полноценного дооборудованного передвижного отделения составила 679,4 тыс. грн", – уточнили в "Укрпоште".

В цену включены стоимость материалов и работ для трансформации автомобилей, дополнительного оборудования, брендирования, гарантия на 5 лет, ремонт и техническое обслуживание каждого автомобиля в течение 150 тыс. км по принципу "full-service", развозка автомобилей автовозами поставщика по всей территории Украины, их постановка на учет в органах МВД Украины и другие накладные расходы, связанные с выполнением обязательств по контракту.

Как сообщалось, Кабинет министров планирует до конца декабря 2021 года покрыть сетью передвижных отделений АО "Укрпошта" 50% населенных пунктов с населением менее 2 тыс. лиц.