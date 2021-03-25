Рубежанский картонный комбинат получил 380 миллионов прибыли

АО "Рубежанский картонно-тарный комбинат" (РКТК, Луганская обл.), одно из ведущих предприятий целлюлозно-бумажной отрасли Украины, в 2020 году, по предварительным данным, получило чистую прибыль в размере 383,56 млн грн, что на 49,2% больше, чем в 2019 году.

Согласно объявлению в системе раскрытия информации НКЦБФР о проведении 29 апреля общего собрания акционеров общества, его нераспределенная прибыль к началу 2021 года составила 2 млрд 195 млн грн (годом ранее – 1 млрд 692 млн грн).

Проектом решения собрания предусмотрено оставить всю полученную в 2020 году чистую прибыль нераспределенной, передает Интерфакс-Украина.

В то же время, в повестку дня собрания внесен вопрос и о распределении полученной в 2019 году чистой прибыли (257,02 млн грн) – согласно проекту решения, планируется направить 67,93 млн грн на выплату дивидендов из расчета 4,85 грн на одну акцию (номиналом 1,5 грн), а 180,09 млн грн – оставить нераспределенными.

По данным комбината, в 2020 году он сократил текущие обязательства на 30,6% - до 381,85 млн грн, долгосрочные сократились на 42% - до 28,26 млн грн.

Суммарная дебиторская задолженность за прошлый год сократилась незначительно - до 658,31 млн грн, активы в целом выросли на 7% - до 3 млрд 039 млн грн.

Собственный капитал РКТК к началу 2021 года составил 2 млрд 629 млн грн (в том числе уставный капитал – 16,75 млн грн).

РКТК, работающий на рынке упаковки с 1991 года, специализируется на выпуске составляющих для гофрокартона и его переработке в гофротару (в том числе ящиков для тяжелых грузов), а также картона-основы для гипсокартона.

В числе потребителей его продукции - крупные кондитерские компании, производители соковой продукции, сигарет и других изделий (Procter & Gamble, Johnson Kiev Corporation, Philip Morris, Кraft Foods, ВВН, "Сандора", Днепропетровский маслоэкстракционный завод)

Как сообщалось, РКТК совместно с дочерним Трипольским упаковочным комбинатом в 2020 году выпустил 248,24 млн кв. м гофроящиков, что на 1,1% меньше, чем за 2019 год, а объем производства снизился на 11,4% - до 3 млрд 932,6 млн грн.

Согласно данным НКЦБФР на четвертый квартал 2020 года компании DS Smith Ukraine Limited (Великобритания) и Кomelinco Trading Ltd. (Кипр) владеют равными пакетами акций ПАО "РКТК" - по 49,59%.