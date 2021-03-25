В Украине необходимо ужесточить контроль за работой мини-НПЗ и оборотом растворителей — "А-95"

Кабмину необходимо обратить внимание на оборот растворителей (код УКТВЭД 3814009090), под видом которых все чаще фиксируется безналоговый оборот нефтепродуктов и компонентов для их производства в кустарных условиях.

Об этом говорится в пресс-релизе Консалтинговой группы "А-95".

Пресечение этих схем, по мнению экспертов, позволит увеличить поступления в бюджет, радикально снизить объемы фальсификата на топливном рынке и тем самым защитить автомобили и здоровье граждан от этой токсичной продукции.

Отмечается, что основные злоупотребления наблюдаются в секторе мини-НПЗ: они перерабатывают газовый конденсат и нефть внутренней добычи, получают бензин и дизельное топливо стандартов Евро-2 и Евро-3, реализация которых на внутреннем рынке запрещена.

Чтобы уйти от налогообложения акцизом, осуществляют подмену товарного кода с фактического 2710 (нефть и нефтепродукты) на код 3814 (растворители).

В дальнейшем эта продукция отправляется либо на нефтебазы для дальнейшего смешения с октаноповышающими компонентами, либо напрямую на автозаправочные станции, что было неоднократно задокументировано органами Государственной фискальной службы.

По оценкам Консалтинговой группы "А-95", годовой объем бензина и дизельного топлива с мини-НПЗ достигает 450 тыс. т, а бюджетные потери от неуплаты акциза и НДС могут достигать 5 млрд грн в год.

"Это полностью теневой бизнес, который, по сути, весь работает за наличные, а значит живит налоговые ямы, "скрутки" и стимулирует построение нелегальной системы сбыта через такие же незаконные АЗС", – говорит директор Консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн.

Новой схемой злоупотреблений является импорт растворителей для лакокрасочной промышленности, которые по факту представляют собой смесь октаноповышающих компонентов – метил-трет-бутилового-эфира, метанола и прочих спиртов.

Согласно Налогового кодекса Украины, по отдельности эти компоненты облагаются по максимальной акцизной ставке для бензинов – 213 евро за 1000 л, но в смеси под видом растворителей въезжают без акциза. Это также стало возможным благодаря специальным разъяснениям Государственной налоговой службы от 11 июня 2020 года.

В 2020 году в Украину было импортировано 77,4 тыс. т растворителей, что на 15% больше, чем в 2019 году, когда импорт составил 67,3 тыс. т. Основной объем поступает из России и Беларуси. В январе-феврале 2021 года импорт продолжил рост: 9,2 тыс. т против 8 тыс. т (+15%) за аналогичный период прошлого года.

Импортерами подавляющего объема таких растворителей преимущественно выступают компании, напрямую связанные с сетями автозаправочных станций или мини-НПЗ.

По расчетам "А-95", если злоупотребления с импортом растворителей не будут пресечены, потери госбюджета по акцизу и НДС составят 1,1 млрд грн.

"Активная деятельность мини-НПЗ, импорт растворителей и теневой рынок имеют колоссальный мультипликативный эффект. Это не просто потери бюджета, это удар по украинским нефтеперерабатывающих заводам и легальному бизнесу по торговле нефтепродуктами. Оценить суммарный негативный эффект крайне сложно", – заявил Сергей Куюн.

По мнению экспертов, правительству необходимо разработать систему контроля потоков углеводородного сырья и готовой продукции с мини-НПЗ. В отношении импорта растворителей в корректировке нуждается упомянутое разъяснение Государственной налоговой службы.

Напомним, крупнейшими получателями безакцизных компонентов для производства моторных топлив в январе-феврале стали розничные сети или мини-НПЗ: группа "БРСМ-Нафта" (3,9 тыс. т) и харьковская компания "Пром Хим" (4,1 тыс. т), отправляющая часть ввозимых растворителей на мини-НПЗ в Мерефе (Харьковская область), откуда закупает топливо сеть Motto.

Среди импортеров растворителей также необходимо выделить ООО "Терминал" (ЕГРПОУ: 32547138), которое за первых два месяца 2021 года ввезло 400 т.