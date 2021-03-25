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Фонд гарантирования выставил на продажу зернохранилище на Кировоградщине за 73 миллиона

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Фонд гарантирования выставил на продажу зернохранилище на Кировоградщине за 73 миллиона
Фонд гарантирования вкладов физических лиц выставит на продажу на открытом электронном аукционе зернохранилище в Кировоградской области, а также оборудование и имущественные права на зерно.

Все эти активы принадлежат ликвидирующемуся коммерческому банку "Премиум", сообщает пресс-служба Фонда.

Торги состоятся 5 апреля в системе "Prozorro.Продажи".

Зернохранилище имеет общую площадь 5,8 тыс. квадратных метров и вместимость 30 тыс. тонн. К нему также прилагаются 72 единицы производственного оборудования и имущественные права на более 4 тыс. тонн пшеницы, числящихся на балансе банка как урожай 2015 года.

Стартовая цена лота – 73,7 млн грн.

Автор: Юлiя Далецька

Джерело:  Фонд гарантирования
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