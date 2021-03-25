Министр обороны Таран задекларировал за год 2 миллиона доходов

Министр обороны Украины Андрей Таран указал более 2 млн грн доходов в электронной декларации об имуществе и доходах за 2020 год.

Как свидетельствует документ, его годовая зарплата составила 688 779 грн. При этом Таран за год получил 210 507 грн пенсии, материальную помощь на 21 688 грн, а также доход от отчуждения недвижимого имущества - 1 080 000 грн.

Глава Минобороны также задекларировал $49 тыс. и 11 тыс. евро наличных средств. При Таран указал, что имеет на банковских счетах более 140 тыс. грн.

Также министр владеет квартира в Киеве площадью 100,5 кв. м, а его супруга Виктория Таран – земельным участком в Киевской области площадью 1 012 кв. м.

В то же время Таран владеет автомобилем Buick LaCrosse 2013 года выпуска, а его жена - Infinity G35 2007 года.