Кабмин определил центральную организацию по закупке техники и компьютеров

Кабинет министров на заседании 24 марта определил госпредприятие "Украинские специальные системы" (ГП "УСС") централизованной закупочной организацией в сфере цифровизации.

Как сообщает Государственная служба специальной связи и защиты информации, предприятие входит в сферу управления Администрации Госспецсвязи и за период существования с 2003 года имеет успешный опыт участия в процедурах закупок в области информационных технологий, защиты информации и программирования.

Также "Украинские специальные системы" имеют собственную материально-техническую базу и высококвалифицированный персонал.

Теперь государственные заказчики смогут подавать приобретать технику и компьютерное оборудование через ГП "УСС", путем подачи заявки. Также можно будет заказать пакеты программного обеспечения для защиты от вирусов, что позволит защитить информационные системы от кибератак

"С новыми изменениями удастся упростить задачу всем госорганам и ускорить процессы, потому что система будет работать централизованно, а процедуры будут выполнять профессионалы, которые разбираются в вопросах информационных технологий и защиты информации", – отметил глава Госспецсвязи Юрий Щиголь.