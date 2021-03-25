Еще две области попали в "красную" карантинную зону, – Минздрав

Черкасская и Николаевская области попали в "красную" зону эпидемической опасности.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Министерства здравоохранения.

В этих областях превышен коэффициент обнаружения новых случаев заболевания CОVID-19.

Также в "красной" зоне находятся: Киев, Киевская, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Черновицкая, Одесская, Сумская и Львовская области.

В "оранжевой" зоне эпидемической опасности размещены: Винницкая, Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Кировоградская, Луганская, Полтавская, Ривненская, Тернопольская, Харьковская, Хмельницкая и Черниговская области.

Напомним, на утро 25 марта в Украине зафиксировали антирекорд суточной заболеваемости коронавирусом. За сутки выявили 16 669 новых случаев COVID-19.