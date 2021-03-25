Еще две области попали в "красную" карантинную зону, – Минздрав
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Черкасская и Николаевская области попали в "красную" зону эпидемической опасности.
Об этом свидетельствуют данные на сайте Министерства здравоохранения.
В этих областях превышен коэффициент обнаружения новых случаев заболевания CОVID-19.
Также в "красной" зоне находятся: Киев, Киевская, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Черновицкая, Одесская, Сумская и Львовская области.
В "оранжевой" зоне эпидемической опасности размещены: Винницкая, Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Кировоградская, Луганская, Полтавская, Ривненская, Тернопольская, Харьковская, Хмельницкая и Черниговская области.
Напомним, на утро 25 марта в Украине зафиксировали антирекорд суточной заболеваемости коронавирусом. За сутки выявили 16 669 новых случаев COVID-19.
Джерело: Минздрав