Дочерняя компания Philip Morris в Украине получила 2,7 миллиарда прибыли

ЧАО "Филип Моррис Украина", одна из крупнейших табачных компаний Украины, в 2020 году нарастило чистую прибыль на 5% по сравнению с 2019 годом – до 2,73 млрд грн.

Согласно сообщению компании в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР), ее активы за год возросли на 18% – до 11,51 млрд грн, а нераспределенная прибыль – на 55,5%, до 7,79 млрд грн, передает Интерфакс-Украина

Суммарная дебиторская задолженность ЧАО по итогам года увеличилась на 28,4% – до 8,63 млрд грн.

На годовом собрании акционеров компании 27 апреля планируется получить одобрение на осуществление компанией значительных сделок совокупной стоимостью до 40 млрд грн, которые до 30 апреля 2022 года могут использоваться предприятием для ведения хозяйственной деятельности. Помимо того, в ходе собрания планируется утвердить основные направления деятельности ЧАО, к которым относятся дальнейшее наращивание производственных мощностей и расширение ассортимента продукции компании.

Philip Morris International, в которую входит ЧАО "Филип Моррис Украина", – один из крупнейших мировых производителей табачных изделий. Выпускает сигареты более чем на 50 фабриках, и продает их в 180 странах.

В Украине компания работает более 20 лет, владеет фабрикой в Харьковской области, на предприятиях компании работает более 1,3 тыс. человек.

Компания снизила в 2020 году отгрузку сигарет в Украине на 4,3% по сравнению 2019 годом в связи с общим снижением рынка, которое удалось частично компенсировать увеличением доли рынка табачных изделий для электрического нагрева (ТИЭН).