Арахамия пообещал "похоронить" законопроект правительства Шмыгаля о легализации труда
Об этом Арахамия заявил на пресс конференции Минцифры, посвязенной доработанному законопроекту о "Дія.City", передает Укринформ.
"Хочу сейчас публично пообещать. Я нашел, что это законопроект №5054, это о семи признаках трудовых отношений. Мы точно сделаем так, что похороним этот законопроект в Верховной Раде. Это в моей компетенции, и если действительно будет трудно это сделать, я лично зарегистрирую десяток тысяч поправок, и мы это точно похороним в Верховной Раде", – заявил глава президентской фракции.
По словам депутата, предложенный правительством законопроект раскритиковали объединения IT-компаний, которые зачастую избегают оформлять сотрудников в штат, предпочитая работать с ними как с физлицами-предпринимателями для оптимизации налогов.
"У нас здесь общая позиция с министерством (Минцифры, – ред.), и мы точно не дадим таком законопроекту пройти Верховную Раду", – сказал Арахамия.
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Как сообщалось, 8 февраля Кабинет министров одобрил законопроект "О внесении изменений в Кодекс законов о труде Украины об обозначении понятия трудовых отношений и признаков их наличия".
Документом предусматриваются определения на законодательном уровне понятия трудовых отношений и введения принципа презумпции наличия трудовых отношений. Проектом закона обозначаются семь признаков наличия трудовых отношений:
- Выполнение лицом работы по конкретной квалификации, профессии, должности, по поручению и под контролем лица, в интересах которого выполняются работы;
- Осуществление регулирования процесса труда, который носит постоянный характер и не предусматривает установления лицу конкретно обозначенного результата на определенный период;
- Выполнение работы на конкретном или утвержденном с лицом, в интересах которого выполняются работы, рабочем месте с соблюдением установленных им правил внутреннего трудового распорядка;
- Организация условий труда, в частности, предоставление оборудования, инструментов, материалов, рабочего места, лицом, в интересах которого выполняются работы.
- Систематическая выплата лицу, которое выполняет работу, вознаграждения;
- Установление лицом, в интересах которого выполняются работы, длительности рабочего времени и времени отдыха;
- Возмещение поездок и других финансовых трат, связанных с исполнением работы, лицом, в интересах которого выполняются работы.
При этом работа может быть признана такой, что исполняется в рамках трудовых отношений, если присутствуют хотя бы три из перечисленных выше признаков. В таком случае стороны обязаны заключить трудовой договор, а работник должен быть обеспечен необходимым социальным пакетом, в частности, отпусками, больничными, наличием гарантий и компенсаций касательно сохранения места работы.