Кабмин разрешил строить объекты Службы внешней разведки без разрешительных документов

Кабинет министров Украины внес строительство объектов Службы внешней разведки в перечень работ, не требующих разрешительных документов и ввода в эксплуатацию.

Такие изменения внесены постановлением Кабмина №236 от 24 марта 2021 года, текст которого обнародован на сайте правительства, передает Интерфакс-Украина. Так, в перечень внесены работы, связанные с реконструкцией, техническим переоснащением, реставрацией, капитальным ремонтом, новым строительством объектов Службы внешней разведки.

Автор: Галина Ялівець