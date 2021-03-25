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Кабмин разрешил строить объекты Службы внешней разведки без разрешительных документов

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Кабмин разрешил строить объекты Службы внешней разведки без разрешительных документов
Кабинет министров Украины внес строительство объектов Службы внешней разведки в перечень работ, не требующих разрешительных документов и ввода в эксплуатацию.

Такие изменения внесены постановлением Кабмина №236 от 24 марта 2021 года, текст которого обнародован на сайте правительства, передает Интерфакс-Украина.

Так, в перечень внесены работы, связанные с реконструкцией, техническим переоснащением, реставрацией, капитальным ремонтом, новым строительством объектов Службы внешней разведки.

Автор: Галина Ялівець

Джерело:  Интерфакс-Украина
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