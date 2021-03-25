Госбанки списали за год кредиты на 123 миллиарда, – Минфин

Банки государственного сектора по итогам 2020 года сократили портфель неработающих кредитов (NPL) на 22% или на 87 млрд грн – до 310 млрд грн, а их доля в кредитном портфеле сектора снизилась до 57,4%.

Как сообщает Министерство финансов, снижение уровня NPL в банках государственного сектора, в основном, произошло за счет списания с балансов банков проблемных активов (банками сектора были списаны кредиты за счет резервов на сумму более 123 млрд грн).

Кроме того, в 2020 году банками государственного сектора было проведено реструктуризаций NPL на сумму около 42 млрд грн, из них более половины (23 млрд грн) – по закону "О финансовой реструктуризации", сокращен объем просроченной задолженности на 6 млрд грн.

"В отраслевом разрезе наибольший объем неработающих кредитов банков государственного сектора традиционно сконцентрированы в оптовой и розничной торговле, производстве химических веществ и химической продукции, производстве пищевых продуктов, металлургическом производстве", – отмечается в сообщении.

В то же время Минфин подчеркивает, что вопрос решения проблемы NPLs как для банковской системы в целом, так и государственных банков остается крайне актуальным.

При этом для урегулирования вопросов, связанных со снижением объема проблемных кредитов банки государственного сектора также вели активную претензионно-исковую работу по взысканию задолженности. По состоянию на 1 января 2021 года в судах находились более 68 тыс. исков банков государственного сектора на сумму 78 млрд грн.

В 2020 году было подано более 94 тыс. новых исков в суд на сумму около 31 млрд грн, получено более 100 тыс. решений судов на сумму около 23 млрд грн, открыто более 101 тыс. исполнительных внедрений на сумму 51 млрд грн.

Напомним, Совет финстабильности 30 июня 2020 года утвердил оперативные планы госбанков с неработающими активами, который для "Укрэксимбанка" предусматривает к 2023 году сокращение доли последних в более чем в два раза и снижение доли плохих кредитов (NPL) с 57% до 32%.