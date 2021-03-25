Инвестфонд VR Capital покупает три ветровых электростанции в Одесской области (обновлено)

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) предоставил британской Elementum (Ukraine) II Limited, входящей в компанию по управлению активами VR Capital Group Ричарда Дейтца, разрешение на приобретение более 50% в трех проектах ветровых электростанций (ВЭС).

Как сообщает пресс-служба АМКУ по итогам заседания 25 марта, речь идет о получении свыше 50% в ООО "Арцизская ВЭС", ООО "Арцизская ВЭС 2" и ООО "Килийская ВЭС" в Одесской области.

Коечными бенефициарами этих компаний в госреестре указаны экс-член набсовета "Укрэксимбанка" Юрий Костробой и Оксана Козачок.

Заявленная проектная мощность каждой станции – по 16,5 МВт (по 3 установки немецкой Nordex до 5,5 МВт), отмечает Интерфакс-Украина.

Elementum Energy Ukraine на сегодня принадлежит 28 СЭС мощностью 536 МВт. В 2019 году Ричард Дейтц сообщал, что VR Capital Group также изучает возможности инвестирования в ветроэнергетику Украины.

Elementum в настоящее время строит ВЭС в Одесской области, ввод в эксплуатацию ее первой очереди был запланирован на первый квартал 2021 года (40 МВт), второй – на первое полугодие 2022 года (60 МВт).

Как сообщалось, в августе 2019 года американский инвестиционный фонд VR Capital Group выкупил долю в проектах солнечной энергетики, реализованных совместно с группой ICU.

VR Capital Group была создана в 1999 году экс-партнером "Ренессанс Капитал" Ричардом Дитцем (Richard Deitz), имеет офисы в Лондоне, Нью-Йорке и Москве, а также представлена в Буэнос-Айресе. С 2018 года VR Capital Group стала партнером ICU в ряде проектов по строительству объектов солнечной энергетики. Согласно данным АМКУ, ICU и VR Capital реализовывали проекты на паритетных началах.