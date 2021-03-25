Банки начинают выдачу "теплых кредитов"
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И.о. председателя Госэнергоэффективности Константин Гура вместе с банками-партнерами подписал договоры о взаимодействии для реализации государственной программы "теплых кредитов" для населения в 2021 году.
Об этом сообщает Государственное агентство по энергоэффективности и энергосбережению Украины.
Таким образом, "Ощадбанк" и "Укргазбанк" готовы начать в этом году выдачу населению "теплых кредитов", часть которых возместит государство, а именно:
- 35% - на энергоэффективные меры в частных домах;
- 20% - на твердотопливные котлы (35% - для субсидиантов).
Также в 2021 году расширены возможности программы. Так, украинцы могут получить государственную поддержку, устанавливая следующее оборудование:
- электроаккумулирующие системы (системы накопления энергии);
- электрозарядки для электромобилей;
- интеллектуальные счетчики электрической энергии.
"Как показывает опыт участников программы, комплексная термомодернизация дома дает лучший эффект - до 50% экономии на отоплении", - отметил Гура.
Джерело: Кабмин