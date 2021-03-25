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Зеленский утвердил налоговые льготы для крупных инвесторов

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Зеленский утвердил налоговые льготы для крупных инвесторов
Президент Владимир Зеленский подписал законы о внесении изменений в Налоговый и Таможенный кодексы, предусматривающие предоставление льгот в рамках специального режима для инвесторов, вложивших от 20 млн евро.

Как сообщает пресс-служба главы государства, законом о внесении изменений в Таможенный кодекс (№1294-IX) до 2035 года от ввозной пошлины освобождается оборудование, которое будет ввозиться в Украину для реализации инвестиционных проектов со значительными инвестициями.

"Указанные налоговые льготы предоставляются при условии, что ввозимые товары изготовлены не ранее чем за три года до даты их ввоза в Украину, не были в использовании, а также не происходят из государства-оккупанта, либо государства-агрессора, либо с оккупированной территории Украины", – отмечается в сообщении.

При этом перечень и объемы ввоза таких товаров будет утверждать Кабмин вместе с заключением специального инвестиционного договора.

Вторым подписанным президентом законом о внесении изменений в Налоговый кодекс (№1293-IX) до 2035 года освобождаются от обложения налогом на добавленную стоимость (НДС) операции по ввозу в Украину оборудования и комплектующих к нему для реализации инвестпроекта со значительными инвестициями.

Также освобождаются от налогообложения налогом на прибыль предприятий инвесторы, которые являются стороной специального инвестиционного договора, заключенного в рамках закона "О государственной поддержке инвестиционных проектов со значительными инвестициями".

Освобождение от налога на прибыль предусмотрено после ввода в эксплуатацию объекта инвестиционного проекта в течение пяти лет в пределах срока действия специального инвестиционного договора. Обязательным условием применения освобождения от налогообложения является выполнение инвестором со значительными инвестициями своих обязательств по специальному инвестдоговору.

Кроме того, закон позволяет органам местного самоуправления до 2035 года устанавливать льготные ставки земельного налога и арендной платы за землю государственной и коммунальной собственности или освобождать от уплаты земельного налога проекты со значительными инвестициями.

Общая сумма высвобожденных от налогообложения средств будет учитываться в составе совокупного объема предусмотренной специальным инвестиционным договором государственной поддержки инвестиционного проекта со значительными инвестициями.

"Реализация этих законов будет способствовать привлечению в Украину стратегических инвесторов, повышению инвестиционной привлекательности страны, а также росту конкурентоспособности украинской экономики благодаря внедрению государственной поддержки крупных инвестиционных проектов, в частности путем предоставления налоговых стимулов", – отмечается в сообщении.

Как сообщалось, Верховная Рада приняла указанные законы 2 марта.

Напомним, 10 февраля президент Владимир Зеленский подписал закон "О государственной поддержке инвестиционных проектов со значительными инвестициями в Украине". Закон предусматривает предоставление государственной поддержки украинским и иностранным инвесторам с общей суммой инвестиций от 20 млн евро.

Автор: Михайло Орлюк

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Топ коментарі

  • амфаш
    Дарагие рибята!
    А вы не забыли вписать в закон, что ввезенное по льготам оборудование нельзя просто продавать?
    Инновацыонные, млять, технопарки вас ничему не научили?
  • Andrew86
    Мне кажется, я уже знаю фамилии нескольких "крупных инвесторов" (возможно даже, единственных): Ахметов, Калломойский, Фирташ, Новинский, Мертвечук, Косюк...
  • Сергей Неловкий
    Благополучем народа движет рост экономики, рост экономики движит производительность труда (оциффровывание и механизация процессов труда (механизированные, роботоризированные станки, линии по производству всего в том числе чипов и вакцин), а станки и роботов создают люди, своей головой и руками,для этого нужны здоровые, грамотные люди, что бы люди были грамотные и здоровые надо образование, наука и медицина, что бы была наука на ее должен быть спрос, что бы был спрос должна быть свобода и конкуренция на основе демократии и верховенство права, а не лобисткие законы для власти и олигархов, которые мешают населению экономической деятельности, разве население , захочет вкладывать деньги и время в бизнес когда для крупного бизнеса созданы преференции по закону,когда им предоставляется гос.ресурсы и возможность не платить налоги,-это выброшенные деньги и время, а еще вне закона власть и олигархи,занимаются рекетом и рейдерством,вымагая урожай у фермеров, активов в том числе Земли принадлежащих гражданам и государству по сути тем-же гражданам. Экономика должна развиваться на основе демократии и верхрвенства права, тогда и будет конкуренция , а в конкурентной среде цены на товары и зарплаты уровновешивается, а вслучае разрыва от неурожая или других бедствий, не работающим выделяется дотация, главное создавать конкурентные и свободные условия для производства товаров и услуг,одинаковые для всех, как можно большими участниками эконом.деятельности, которые со временем могут укрупняться в кооперативы и АО, но это должно идти естественным путем, когда другие владельцы могут продавать и покупать часть бизнеса, Землю, не за 3 тыс. $ за 1 га, а как в ЕС за 50 если свободный рынок Земли без ограничений, как в Голландии и Германии и то там есть ограничения или за 10-15 с ограничениями только участникам общины, как в Польше, Венгрии.
    Этим же законом про крупных инвесторов,лобируется занятие экономической деятельностью при помощи преференций небольшой группы людей, которые по специальным договорам с властью могут вкладывать капитал не менее 20 миллн.евро ,к тому же завозя без налогов оборудование из за границы, гробя нашу основу экономики производство - оборудования, фундамент производительности труда, - основа роста экономики,пользуясь бесплатно в больших обемах природными ресурсами народа и не платя налоги,которые должны идти на образование и мелицыну, что мы в результате получим не европейские зарплаты на сегодня, и выжатый лимон вмесо мелицыны и образования за счет налогов на завтра. Для остального населения с принятием таких лобистких законов занятие экономической деятельностью становится убыточныeм,а значит специально законами создаются условия при которых население , а значит народ и страна в целом не могли ни чего производить, обслуживать свои потребности,делать иследования в науке и технологиях в том числе при производстве вакцин и жлать милостыню, а в современных условиях а в современныз условиях вакцын, оружия можно , что ьы спасти сеья можно не дождаться,- это все равно , что поставить украинцев на грань вымерания.
    Из Украины планормерно делают страну с убыточной экономикой и большими долгами,- с запуганным от болезней и природных котаклизмов населением, без своего производства вооружения, вакцин,первобытных люлей без самоорганизации , зависящих от хозяев олигархов,у которых есть преференции и инвест няня, а над ими стоят иностранные хозяева,при том не зависимо с какой стороны, которые гарантируют им свободу, безопастность и сохранение богатств. Все по класике колониализма,боьшевизма и нацизма ни чего личного просто ...враги.
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