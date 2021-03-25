"Киевпасстранс" объявил тендер на закупку автобусов на 600 миллионов за средства кредита ЕИБ
Согласно объявлению в онлайн-версии Официального вестника ЕС, автобусы должны быть полностью низкопольными, оснащены дизельным двигателем, рассчитаны на 105 пассажиров (в том числе 30 сидячих), передает Интерфакс-Украина.
Кроме автобусов, также закупаются инструменты и оборудование для их обслуживания и ремонта, основные запасти, доставка техдокументации и сопутствующих услуг.
Заявки на участие принимаются до 14 мая 2021 года.
Согласно условиям, длительность контракта – 22 месяца, первые поставки – не позднее восьми месяцев с даты получения авансового платежа.
Количество автобусов не указывается (это может быть различное число в рамках указанного бюджета). Но, как сообщалось, в рамках программы "Городской общественный транспорт" Киев запланировал купить 112 автобусов.
В рамках этой программы Киев в 2020 году объявлял тендер на закупку автобусов за 18 млн евро, но работающих на газу, однако безрезультатно.