Банк Англии представил новую банкноту с изображением математика Алана Тьюринга. ФОТО

Банк Англии представил дизайн новой банкноты номиналом 50 фунтов стерлингов, на которой будет изображен английский математик и криптограф Алан Тьюринг.

Банкнота поступит в оборот 23 июня – в день рождения Тьюринга, передает Интерфакс-Украина.

Тьюринг известен как создатель метода, позволившего дешифровать сообщения немецкой шифровальной машины "Энигма" (Enigma) во время Второй мировой войны.

Его более поздние разработки использовались при создании первых персональных компьютеров. В честь ученого названа премия Тьюринга, самая престижная награда в сфере информатики.

"Тьюринг наиболее известен своей работой по взлому шифра, которая помогла положить конец Второй мировой войне. Однако помимо этого он был ведущим математиком, биологом и первопроходцем компьютерной науки. Выбрав его как лицо нашей 50-фунтовой банкноты, мы отдаем должное его достижениям и всем тем ценностям, которые он символизирует", – сказал глава Банка Англии Эндрю Бейли.

The @bankofengland has revealed the design for the new £50 note, featuring Bletchley Park codebreaker Alan Turing 👏https://t.co/cTDusImD3Y#alanturing #TheNew50 pic.twitter.com/j1UODIHjcW — ITV News Anglia (@itvanglia) March 25, 2021

Это заключительный этап перехода от бумажных купюр к полимерным, который начался в 2016 году и обусловлен в первую очередь вопросами безопасности. Ранее уже были заменены на новые банкноты в 5, 10 и 20 фунтов.

Полимерные деньги сложнее подделать, разорвать или повредить другим способом. Кроме того, они хорошо отталкивают грязь и воду. В результате купюры, напечатанные на полимерном материале, смогут прослужить в 2,5 раза дольше нынешних.

Бумажные банкноты останутся в обороте еще на некоторое время, после чего их можно будет обменять в банках на новые купюры.