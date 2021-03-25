"Красный" уровень карантина введен в десятом регионе

На территории Николаевской области с 00 часов 00 минут 27 марта установлен красный уровень эпидемической опасности.

Такое решение принято на внеочередном заседании Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций 25 марта, передает пресс-служба правительства.

По словам заместителя министра здравоохранения - главного государственного санитарного врача Виктора Ляшко, количество новых случаев заболеваемости в области за последний месяц выросло в 4 раза, а количество новых госпитализаций – в 3 раза.

"В Николаевской области за последнюю неделю количество госпитализированных возросло на 12%, это привело к тому, что уровень госпитализации в области превысил 60 человек на 100 тыс. населения и загруженность коек с кислородом уже на протяжении трех дней превышает 65%", – отметил Ляшко.

Таким образом Комиссией ТЭБ и ЧС решено установить с 00 часов 00 минут 27 марта уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории Николаевской области.

Председателю ОГА поручено обеспечить проведение заседаний местных комиссий ТЭБ и ЧС для рассмотрения вопросов по установлению дополнительных ограничительных противоэпидемических мероприятий и вопросов, связанных с оказанием медицинской помощи пациентам с COVID-19.

Как сообщалось, по данным Минздрава, Черкасская и Николаевская области попали в "красную" зону эпидемической опасности.

Ранее решение о введении "красной" карантинной зоны уже принято в отношении девяти регионов – Киев, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Одесская, Сумская, Львовская и Черновицкая области.

Как сообщалось, премьер-министр Денис Шмыгаль заявдяд, что если большая часть областей Украины перейдет в "красную" зону эпидемиологической опасности, возможно введение локдауна по всей стране.