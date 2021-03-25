Суд забрал у застройщика землю под скандальной многоэтажкой на Подоле

Северный апелляционный хозяйственный суд признал противоправным и отменил выданный Киевскому учебно-производственному предприятию N3 (УПП-3) Украинского общества слепых (УТОС) государственный акт на право постоянного пользования земельным участком по ул. Вознесенский спуск, 28-30 в Киеве, где строится ЖК "Подол Град Vintage".

Об этом свидетельствует постановление суда от 2 марта, пишут Наші гроші.

Суд признал противоправным и отменил решение Киевсовета 2004 года, которым участок площадью 0,57 га на Вознесенском спуске, 28-30 был предоставлен в постоянное пользование УВП-3 УТОС для строительства жилого дома для работников предприятия инвалидов по зрению, инвалидов войны.

Именно на основании этого решения в 2005 году с УВП-3 был заключен договор аренды, который в 2011 году переоформили на право постоянного пользования участком. Суд признал недействительным договор аренды, а также отменил госакт на право постоянного пользования участком. Постановление вступило в законную силу со дня его принятия.

Апелляционный суд установил, что указанный участок находится в пределах исторического ареала города Киева, а также располагается в архитектурной и археологической охранной зонах, и относится к землям историко-культурного назначения национального и местного значения, которые относятся к особо ценным землям.

В частности, участок расположен в пределах территории памятника археологии местного значения "Культурный слой Копырева конца ХI-ХII веков", территории Государственного историко-культурного заповедника "Древний Киев", территории архитектурного заповедника "Город Владимира", территории памятника археологии - культурный слой Подола, культурный слой ремесленных слобод Гончары и Кожемяки IX-XVII веков.

Кроме того территория земельного участка является составной частью памятника ландшафта и истории местного значения "Исторический ландшафт Киевских гор и долины Днепра".

Согласно действующим нормативным актам, на территории историко-культурных заповедников запрещается любое строительство, не связанное с прокладкой инженерных сетей, необходимых для заповедников. И разрешается строительство только особо важных сооружений по индивидуальным проектам.

Однако "жилой дом с объектами социально-общественного назначения", для строительства которого был выделен указанный участок, не относится к особо важным сооружениям, а потому отвод земли для этой цели является нарушением статей 53, 54 Земельного кодекса и статьи 32 закона "Об охране культурного наследия".

Апелляционный суд пришел к выводу, что Киевсовет в 2004 году при принятии решения о передаче участка 0,57 га на ул. Вознесенский спуск, 28-30 и в 2011 году при передаче участка в постоянное пользование УВП-3 вышел за пределы своих полномочий, нарушив процедуру предоставления участка без изменения его целевого назначения, а также без получения соответствующего согласования Кабмина.

Иск в суд подали Орган самоорганизации населения "Уличный комитет Воздвиженка" в Подольском районе Киева и ООО "Оптимум- Капитал", которое является владельцем научно-исследовательской школы для детей, которая располагается на соседнем участке по ул. Кожемяцкой, 12-Б.

Напомним, УПП-3 в 2012 году получил градостроительные условия и ограничения на строительство жилого дома на Вознесенском спуске, 28-30. В 2018 году инспектор столичного Госархстройконтроля эти ГУО отменил, поскольку намерения застройки противоречат Генплану столицы - участок является территорией общественных зданий и сооружений, а не жилой застройки. Однако, застройщик в 2020 году возобновил действие ГУО через суд.

ЖК "Подол Град Vintage" начинали строить структуры экс-нардепа Максима Микитася, который является подозреваемым по делу НАБУ.

Сейчас ЖК "Подол Град Vintage" строит компания "Эдельбург Девелопмент", связанная с экс-руководителем столичного ГАСИ Сергеем Кучером, сыном экс-мэра столицы Степаном Черновецким и "смотрящим по Киеву" от ОП Денисом Комарницким.

В сентябре 2020 года полиция сообщила о подозрениях активистам, которые начиная с 2015 года последовательно выступали против строительства указанного ЖК. На роль организатора этого "преступной группировки", следствие назначило инвестора расположенной рядом научной школы "Базис".

Активизация полиции произошла через месяц после назначения Олега Татарова, бывшего чиновника МВД и экс-юриста Микитася, заместителем руководителя Офиса президента и куратором деятельности правоохранительных органов. При этом окружение Татарова получило в собственность часть активов корпорации Микитася после его ареста.