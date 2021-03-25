Германия будет требовать тесты на коронавирус во всех авиапассажиров

Путешественники, которые планируют визит в Германию воздушным транспортом, с 28 марта должны пройти тестирование на коронавирус перед поездкой.

Об этом заявило Министерство здравоохранения Германии.

Объявление было сделано для того, чтобы у авиакомпаний и пассажиров было время подготовиться к новым требованиям, говорится в сообщении министерства, передает Европейская правда.

В настоящее время только путешественники, прибывающие из стран с особенно высоким уровнем инфицирования, должны проходить тестирование перед посадкой в ​​самолет.

В министерстве заявили, что новые требования не коснутся летных экипажей. Путешественникам придется самим нести расходы по тестированию.

Германия пытается сдержать третью волну коронавирусных инфекций, вызванной в основном новыми штаммами болезни.

Канцлер Ангела Меркель и премьер-министры 16 земель страны решили, что тестирование перед вылетом станет обязательным условием для въезда в Германию.