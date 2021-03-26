Зеленский ввел в действие санкции против бывших газовых компаний Ставицкого

Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины от 19 марта 2021 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)".

Соответствующий указ №123/2021 от 25 марта опубликован на сайте Офиса президента.

Так, согласно решению Совета национальной безопасности и обороны Украины от 19 марта бессрочно вводятся санкции в отношении 19 юридических лиц.

Речь идет о Ново-Диканьской площади (ООО "Гео Коннект"), Попаснянско-Самарской (ООО "Эджейн Макро"), Северно-Перещепинской (ООО "Глобал Гео Инвест"), Ольшанской (ООО "Транс Сет Гео"), Южно-Свистунковской (ООО "Эко Газ Альянс"), Южно-Зиньковской (ООО "Эпивал Энерджи"), Бирковско-Юхновской (ООО "Гео Пост"), Флеровско-Юбилейной (ООО "Юнолит Ойл"), Руновщинской (ООО "Профи Нафт"), Боярско-Чапаевской (ООО "Гео Таргент"), Дружининской (ООО "Надра Прайд"), Гулаковской (ООО "Бест Гео Тех"), Зуевской (ООО "Гео Стенс"), Бутовско-Миргородской (ООО "Надра Вест Груп"), Лютенско-Будищанской (ООО "Гео Форс Ойл"), Северно-Федоровской (ООО "Бест Оил Компани"), Майоровской (ООО "Надрапростир"), Давидовско-Лелюховской (ООО "Гео Вертикаль") и Клюшниковской (ООО "Инфо Гео Тренд").

В свою очередь Кабинету министров вместе со Службой безопасности Украины и Национальным банком поручено обеспечить реализацию и мониторинг эффективности санкций.

Министерству иностранных дел поручено проинформировать компетентные органы Европейского Союза, Соединенных Штатов Америки и других государств о применении санкций и поставить перед ними вопрос о введении аналогичных ограничительных мер.

Контроль за выполнением решения Совета национальной безопасности и обороны Украины, введенного в действие указом президента, возложен на Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Как сообщалось, указанные компании владеют правами на разработку месторождений, которые ранее принадлежали компании "Голден Деррик", которая во времена президентства Виктора Януковича была близка к экс-министру Эдуарду Ставицкому и без конкурсов получила три десятка месторождений в Полтавской области.

"Голден Деррик" получил эти разрешения на разведку и добычу нефти и газа в 2012-2013 годах вне конкурса, так как треть его капитала принадлежала государственной НАК "Надра Украины". Однако госкомпания в конце 2018 года продала за 12 млн грн 33% в этих 19 месторождениях общей площадью в 2 тыс. кв. км без аукциона.

После смены власти фирма потеряла лицензии, но смогла большую часть их отсудить, что совпало со сменой собственников компании. По данным СМИ, теперь фирма, которая изменила название на "Ист Юроуп Петролеум", подконтрольна бизнесмену Павлу Фуксу через кипрскую "Хартлог Лимитед", где 33% принадлежали государственной "Надра Украины", которая вышла из основателей в последний день 2018 года.

Сам Фукс в интервью ЭП в феврале 2018 года отрицал, что владеет долей в East Europe Petroleum, но признал, что планирует покупку ряда принадлежащих компании лицений на добычу. В январе 2021 года Фукс заявил в интервью "Радио НВ" что окончательно отказался от возможного участия в этих активах.

В госреестре бенефициаром ряда этих компаний указан их руководитель Виталий Лупето из Александрии с долей 60%.