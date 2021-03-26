Зеленский утвердил Стратегию военной безопасности Украины

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны от 25 марта "О стратегии военной безопасности Украины".

Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.

Сообщается, что такой документ в Украине подготовлен впервые. "Стратегия – документ оборонного планирования, цель которого – обеспечить реализацию государственной политики в сфере обороны и определить пути реализации приоритетов государственной политики в военной сфере, сферах обороны и военного строительства", – говорится в сообщении.

Пресс-служба президента подчеркивает, что документ не ставит цели достижения военного паритета с Российской Федерацией, что могло бы привести к чрезмерной милитаризации государства, а предусматривает поддержку баланса и объединение военных и невоенных средств для обеспечения военной безопасности Украины.

"Стратегия определяет цели, приоритеты и задания реализации государственной политики в военной сфере, сфере обороны и военного строительства, направленные на защиту национальных интересов от военных угроз, отпор и сдерживание вооруженной агрессии против Украины, предупреждение или сдерживания противника от полномасштабного применения военной силы против Украины, прекращение временной оккупации РФ части территории Украины, защиту суверенитета и территориальной целостности Украины в первую очеердь путем осуществления международно-правовых, политико-дипломатических, гуманитарных, экономических мер и мер безопасности", – говорится в сообщении.

Также подчеркивается, что реализация Стратегии будет способствовать интеграции Украины в евроатлантическое пространство и приобретению членства в НАТО. Документ предполагает активное участие в международных операциях по поддержанию мира и безопасности.

Согласно Стратегии, приоритетами достижения целей государственной политики в военной сфере и сфере обороны и военного строительства является введение объединенного руководства подготовкой и ведением всеобъемлющей обороны Украины, развитие институциональных возможностей Министерства обороны и других органов управления составляющих сил обороны, формирования боеспособных Вооруженных сил и способных к выполнению возложенных задач других составляющих сил обороны.