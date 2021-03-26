Киевские власти смягчили карантинные меры в транспорте
Об этом сообщает пресс-служба "Киевпасстранса" в Telegram.
"Теперь общественный транспорт будет перевозить не только сидячих, но и определенное количество стоячих пассажиров – в сумме половины от общей вместительности транспортного средства", – говорится в сообщении.
Соответствующее решение приняла Постоянная комиссия КГГА по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.
Ранее в общественный транспорт Киева впускали пассажиров не более чем на 50% сидячих мест.
Ранее городской голова столицы Виталий Кличко пригрозил ужесточить карантин из-за столпотворений в транспорте. Он напомнил жителям Киева, что транспорт в городе в условиях жесткого карантина функционирует для тех, кто работает на критически важных предприятиях.
Напомним, 20 марта в Киеве ввели жесткий карантин до 9 апреля. Позже Минздрав отнес столицу в "красную" карантинную зону эпидемической опасности по COVID-19.