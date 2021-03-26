Китайскую вакцину от COVID-19 отправят в регионы после 10-дневного лабораторного контроля, – Минздрав

Первая партия вакцины против COVID-19 CoronaVac производства китайской компании Sinovac Biotech пройдет 10-дневный лабораторный контроль, после чего ее передадут ГП "Медицинские закупки Украины" (МЗУ) для поставки в регионы.

Об этом сообщил замминистра здравоохранения, главный государственный санврач Виктор Ляшко во время пресс-брифинга, передает Интерфакс-Украина.

"Вчера в Украину прибыла вакцина CoronaVac. Она будет проходить 10-дневный лабораторный контроль. Если он будет успешным, то вакцина будет передана МЗУ и будет поставлена в регионы", - сказал он.

Кроме того, по словам Ляшко, в настоящее время вакцина проходит завершающую стадию исследований в ВОЗ. На следующей недели ожидаются результаты – разрешат ли ее использовать в экстренных ситуациях.

Замминистра также добавил, что CoronaVac – однодозовая вакцина, поэтому она будет использоваться для иммунизации маломобильной группы населения и их опекунов, всего 40 тыс. человек.

Ранее Ляшко заявлял, что в Украину завезли 215 тыс. доз китайской вакцины. Всего по контрактам в Украину должно поступить 1,9 млн доз вакцины CoronaVac.