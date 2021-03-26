Военизированное формирование Семенченко работало в интересах Коломойского, – СМИ. ВИДЕО

Частная военная компания, связанная с бывшим народным депутатом Семеном Семенченко, в течение последних лет выполняла задания в интересах олигарха Игоря Коломойского.

Об этом говорится в расследовании "Следствия.Инфо" "Солдаты миллиардера".

Отмечается, что в феврале 2021 года члены организации "Донкорп Украина", которую контролирует Семен Семенченко, принимали участие в стрельбе на столичной стройплощадке. Издание выяснило, что один из микроавтобусов, который задержала полиция после инцидента, принадлежит структуре "Донкорпа".

А со столичной стройккой, где устроили стрельбу бойцы Семенченка, связанный Михал Киперман – друг и бизнес-партнер Игоря Коломойского.

Заказчиками стройки на улице Казимира Малевича официально являются фирмы "Де Резорт Девелопмент" и "Строительное объединение "Мрия". Собственники последнего, как сведетельствуют данные госреестра, используют идентичный контактный номер с компанией Кипермана "Смарт Студент".

В то же время связь "Де Резорт Девелопмент" с Киперманом прослеживается через совладельца фирмы Артема Солоника. Раньше он был директором компании "Орион Сервис", которой на тот момент владел товарищ Коломойского.

Также журналисты выяснили, что члены структуры Семенченка в 2020 году охраняли офис "Центрэнерго", после того как его вывели в село Козин под Киевом. Именно тогда государственную энергогенерирующую компанию возглавляло лояльное к Коломойскому руководство. А связанные с бизнесменом компании получали наибольшую выгоду от сотрудничества с "Центрэнерго".

Бывший член "Донкорп Украина" Евгений Сикора рассказал, что государственную компанию они начали охранять весной 2020 года. А официально договор со структурой Семенченка подписали в конце прошлого года. Об этом стало известно из системы публичных закупок Prozorro.

При этом месяц назад "донкорповцы" не пускали руководство Фонда госмайна на территорию базы, тем самым блокируя изменение менеджмента "Центрэнерго". Для того, чтобы туда попасть Дмитрию Сенниченку пришлось привлекать силовиков.

Кроме того, представители "Донкорп Украина" в конце 2019 года принимали участие в митингах против руководства Нацбанка. В частности, против бывшего главы ведомства Якова Смоли и его заместительницы Екатерины Рожковой. Ранее заказчиком акций против НБУ Смолий публично называл непосредственно Коломойского.

"На акции ходили вместе с другими организациями. Они стояли под Нацбанком, а мы – домой Рожковой и Смолия", – говорит Сикора.

Напомним, на днях Служба безопасности Украины сообщила о подозрении о прекращении деятельности незаконной частной военной компании. Среди организаторов этой структуры следствие называет Семена Семенченка, а также внештатного агента НАБУ Евгения Шевченка. По данным следствия, в состав компании входило более 150 человек. Во время обысков было изъято несколько десятков единиц оружия, 5,5 тыс. патронов, финансовую документацию и черновые записи.