"Нафтогаз" отсудил у "Харьковгаза" Фирташа 175 миллионов

Восточный апелляционный хозсуд 10 марта частично удовлетворил иск "Нафтогаза" и решил взыскать с "Харьковгаза" 175,2 млн грн долга по договору №13-228-ВТВ на куплю-продажу природного газа от 04 января 2013 года.

Об этом сообщает Finbalance. "Харьковгаз" входит в группу РГК (Региональная газовая компания), связанную с Дмитрием Фирташем. "Харьковгаз" является учредителем "Харьковгаз Продаж", у которого "Нафтогаз" пытается отсудить 2,2 млрд грн. По данным "Нафтогаза", на 23 марта задолженность региональных газоснабжающих предприятий, которым НАК поставляет газ, - 23,6 млрд грн (а вообще всех контрагентов, включая ТКЭ, ТЭЦ, промпотребителей – 93,3 млрд грн).

Автор: Юлiя Далецька