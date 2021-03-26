"Альфа-Банк" снова не планирует выплачивать дивиденды

АО "Альфа-Банк" не планирует выплачивать дивиденды по итогам работы в 2020 году.

Об этом говорится в сообщении банка о запланированном 28 апреля собрании его акционеров, передает Finbalance.

В повестке дня ожидается утверждение финотчетности банка за прошедший год. Согласно проекту решения, выплата дивидендов не планируется.

При этом прибыль банка предлагается распределить следующим образом: 10% – в резервный фонд, 90% – на покрытие убытков прошлых лет.

За 2020 год "Альфа-Банк" декларирует прибыль в размере 1,15 млрд грн, в прошлом году прибыль составила 1,93 млрд грн.

По итогам января-февраля 2021 года "Альфа-Банк" отчитывается о прибыли 426,9 тыс. грн.

Регулятивный капитал "Альфа-Банка" по состоянию на 1 января 2021 составил 8,8 млрд грн.

В начале 2021 года в пресс-службае банка сообщали, что прибыль " в 2020 году превысила 1,2 млрд. Сообщалось, что положительную динамику продемонстрировали все ключевые показатели, включая кредитный портфель, который вырос на 22%, и капитал – на 18,1%.

Согласно данным НБУ, на 1 октября 2020 года по размеру общих активов (101,6 млрд грн) "Альфа-Банк" Украина занимал 6 место среди 74 действовавших банков.

Напомним, по итогам работы в 2019 году "Альфа-Банк" также не выплачивал дивиденды.