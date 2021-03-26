"Дія City" обеспечит рост IT-сектора на 40-50% ежегодно, – Минцифры

В течение 4 лет проект "Дія City" обеспечит рост сектора IT-технологий на 40-50% ежегодно, на сегодня рост составляет 20-30%.

Об этом заявил министр цифровой трансформации Михаил Федоров во время встречи главы Офиса президента с представителями международных бизнес-ассоциаций, сообщает пресс-служба Минцифры.

Федоров отметил, что одной из главных целей проекта "Дія City" является стимулирование развития цифровой экономики на следующие 15 лет.

По его словам, "Дія City" также позволит увеличить количество IT-работников вдвое – с 200 тыс. до 450 тыс. в течение 4 лет. Кроме того, удастся увеличить доходы IT-отрасли до $ 16,5 млрд. В 2019 году эта цифра составляла $6 млрд.

Сообщается, что "Дія. City" – это специальный налоговый и правовой режим. IT-специалисты, диджитал-маркетологи, специалисты по edtech, киберспорту, дизайнеры и все, кто будет работать в компаниях-резидентах "Дія City", получат возможность работать как фрилансеры, но при этом иметь социальные гарантии.

Напомним, Министерство цифровой трансформации Украины рассчитывает, что налоговая система для компаний в специальном правовом режиме "Дія City" поможет уменьшить налоговую нагрузку в пять раз.