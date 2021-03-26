"Укрнафта" уволила вице-президента по добыче и переработке

Наблюдательный совет ПАО "Укрнафта" приостановил полномочия заместителя главы правления - исполнительного вице-президента по добыче и переработке Маврикия Калугина.

Согласно сообщению компании в системе раскрытия информации НКЦБФР, соответствующее решение набсовет принял 25 марта в связи с окончанием срока трудового контракта, передает Интерфакс-Украина.

В компании уточнили, что должность, которую Калугин занимал с начала 2016 года, остается вакантной.

До прихода в "Укрнафту" Калугин управлял проектами в компании Petrofac (Румыния) на должности регионального менеджера, ранее работал на технических и операционных должностях в таких компаниях, как Petrofac Integrated Energy Services (Россия), Cairn India, TNK-BP, Occidental, ConocoPhillips и ARCO (Аляска).

Согласно уставу, правление "Укрнафты" состоит из 7 членов. В данный момент членами правления остаются Олег Гез (председатель правления), Ирина Евец и Дмитрий Мордовенко.

Как сообщалось, "Укрнафта" в 2020 году снизила добычу нефти и конденсата на 1% (на 15 тыс. тонн) по сравнению с 2019 годом – до 1,5 млн тонн, газа – на 3% (на 35 млн куб. м) – до 1,13 млрд куб. м, но увеличила производство сжиженного газа –на 4,5% (на 5 тыс. тонн), до 117 тыс. тонн.

"Укрнафта" является крупнейшей нефтедобывающей компанией страны. НАК "Нафтогаз Украины" принадлежит 50%+1 акция "Укрнафты", компаниям Игоря Коломойского и партнеров – порядка 42% акций.