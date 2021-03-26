СБУ предотвратила незаконный экспорт агрегатов для военно-морского флота РФ

Контрразведка Службы безопасности предупредила незаконный экспорт украинских товаров военного назначения в Российскую Федерацию.

Как сообщает пресс-центр СБУ, агрегаты для военно-морского флота РФ хотели вывезти под видом гражданской продукции.

"Установлено, что конечным потребителем украинских агрегатов были предприятия военно-промышленного комплекса РФ, которые выполняли оборонные заказы в интересах военно-морского флота страны-агрессора. При этом указанные товары поставлялись конечному заказчику как продукция производства российского предприятия в рамках реализации государственной программы РФ по импортозамещению", – говорится в сообщении.

Товар был задержан на таможенном посту "Запорожье". Экспортировать его хотели на основании документов, содержащих ложные сведения о его происхождении и конечной сфере использования.

В рамках уголовного производства, зарегистрированного по ст. 333 (нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю) Уголовного кодекса Украины, проводятся соответствующие следственные действия.