Фукс отсудил у основателя T.B. Fruit Барщовского 2 миллиарда

Северный апелляционный хозсуд 22 марта выдал приказ о принудительном взыскании с Тараса Барщовского в пользу ООО "Финансовая компания "Инвестохиллс Веста" 2 млрд грн задолженности по договору кредитной линии от 9 июня 2011 года.

Согласно судебным материалам, "Инвестохиллс Веста" выкупила соответствующее право кредитного требования к Барщовскому как поручителю по кредиту для ООО "Танк Транс" у ликвидатора "Дельта Банка", пишет Finbalance.

12 марта 2020 года третейский суд при "Союзе инвесторов Украины" удовлетворил иск финкомпании о взыскании с поручителя указанной задолженности.

9 июля прошлого года Верховный Суд отказался удовлетворить требование Барщовского об отмене решения третейского суда.

Уже 25 февраля 2021 года Верховный Суд отказался удовлетворить жалобу Барщовского и возобновил действие постановления Северного апелляционного хозсуда от 17 августа 2020 года, которым было решено издать приказ о принудительном исполнении решения третейского суда при "Союзе инвесторов Украины".

По данным госреестра, среди учредителей ООО "Финансовая компания "Инвестохиллс Веста" – экс-глава правления "Альфа-Банка" и бывший руководитель Нацкомфинуслуг Андрей Волков.

"Инвестохиллс Веста" приобрела у Фонда гарантирования миллиардные активы банков-банкротов, в том числе долги группы T.B. Fruit ("Танк Транс", "Яблочный Дар") львовского бизнесмена Тараса Барщовского, а также, в частности, долги группы "Росава" Константина Жеваго.

На рынке Волкова связывали с Павлом Фуксом (в том числе в контексте долгов Киевского метрополитена).

Как сообщалось, Павел Фукс публично заявлял, что купил у Фонда гарантирования долги компаний "Росава" и "Яблочный дар". То есть можно предположить, что "Инвестохиллс Веста" приобрело соответствующие активы у Фонда гарантирования в интересах Фукса.

Сейчас ООО "Яблочный Дар" находится в процедуре банкротства. ООО "Танк Транс" – на самоликвидации.

В октябре 2018 года Фонд гарантирования публично заявлял, что за месяц до признания Дельта Банка неплатежеспособным группа связанных компаний ООО "Яблочный Дар"/ООО "Танк Транс" совершили более десяти операций по зачету встречных требований (т.н. "схлопывание") на общую сумму более 100 млн евро. Соответствующее "схлопывание" своих долгов перед "Дельта Банком" компании из группы T.B. Fruit мотивировали в т.ч. получением прав требования к "Дельта Банка" от Cargill.