Суд назначил экс-заместительнице главы правления "Приватбанка" залог в 50 миллионов

Следственный судья Высшего антикоррупционного суда частично удовлетворила ходатайство детектива НАБУ и выбрала бывшей топ-менеджеру "Приватбанка" меру пресечения в виде залога в размере 50 млн 1 тыс. 290 грн.

Об этом сообщает пресс-служба суда.

Подозреваемая также должна являться по каждому требованию к следователю, детективу или в суд, не оставлять Днепропетровскую область без разрешения. Также она должна уведомлять об изменении места жительства и работы, воздерживаться от общения с подозреваемыми и свидетелями по делу и сдать на хранение в соответствующие органы паспорт и другие документы, которые дают право на выезд за пределы Украины.

В Центре противодействия коррупции отметили, что речь идет об экс-заместительнице главы правления "Приватбанка" Людмиле Шмальченко.

По данным следствия, в 2016 году Шмальченко была пособницей в схеме по выводу из "Приватбанка" 8,2 млрд грн. Ей инкриминируют сокрытие преступления и устранение препятствий для его совершения.

Как считают следователи, для этого она, вместе с еще одной подозреваемой Надеждой Конопкиной, задним числом подделала протокол Кредитного комитета "Приватбанка".

Из многочисленных переписок, зачитанных прокурором в суде, следует, что Шмальченко и фактически главный бухгалтер казначейства "Приватбанка" Конопкина пытались скрыть перевод денег на связанную с банком компанию Claresholm Marketing Ltd.

Как сообщалось, НАБУ 22 февраля задержало Владимира Яценко, бывшего первого замглавы правления "Приватбанка" до национализации. Для этого пришлось посадить в "Борисполе" уже вылетевший в направлении Австрии частный самолет с банкиром на борту. Но в итоге задержанный вышел на свободу под залог в 52 млн грн.

Яценко – один из самых доверенных банкиров Игоря Коломойского. Кроме него, подозрения по делу о растрате 136 млн грн "Приватбанка" выписаны экс-главе банка Александру Дубилету и экс-первому заместителю главы правления "Ингосстрах" Елене Бычихиной, но, по данным СМИ, они уже находятся за границей.

Яценко вместе с другими бывшими топ-менеджерами "Приватбанка" Александром Дубилетом, Олегом Гороховским и Михаилом Рогальским является основателем компании Fintech Band, запустившей проект monobank. После получения подозрений Дубилет и Яценко переоформили свои доли в компании на других физлиц.

Впоследствии детективы НАБУ сообщили о подозрении бывшему главе правления "Приватбанка" Александру Дубилету, его заместителю и руководителю департамента межбанковских операций по второму делу о растрате 8,2 млрд грн средств банка накануне национализации.